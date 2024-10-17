1.6 مليار دولار زيادة في التبادل التجاري بين مصر والسعودية «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية منذ بداية عام 2024 الجاري، وذلك مقارنةً بفترة عام 2023 الماضي.

وأوضحت البيانات الحكومية أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية، شهد ارتفاعا خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاعا من 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار، ونسبة ارتفاع بلغت 32.7%.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن الارتفاع المسجل في التبادل التجاري في كل من الصادرات والواردات بين البلدين، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية نحو 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بارتفاع بلغت قيمته 1.5 مليار دولار ونسبة زيادة بلغت 29.4%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السعودية لمستوى 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحاري، بينما كانت نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار ونسبة ارتفاع بلغت 34.3%.