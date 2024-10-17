تعرف على أبرز مشروعات النقل البحرى الجارى تنفيذها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:52 صباحاً - تعمل وزارة النقل خلال الشهور القادمة على سرعة الانتهاء من عدد من المشروعات في قطاعات النقل البحرى المختلفة سواء بموانئ البحر الأحمر أو موانئ الإسكندرية الأمر الذى يفتح الباب أمام استثمارات جديدة فى النقل البحرى.

أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجاري حاليا العمل عليها بالموانئ المصرية

أولا: مشروع ميناء الإسكندرية الكبير



- تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

- تم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.

- تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير "

( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ).

- جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه.

- جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 مترا

وتكلفة 3,14 مليار جنيه.

- جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه.

- جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدانا وتكلفة 2 مليار جنيه.

المحطة متعددة الأغراض وتطوير الحاجز الشرقي مشروعات نفذتها الوزارة بميناء دمياط البحري

- تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه.

- تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه.

- جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه.

- جاري انشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترا وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

تطوير ميناء نويبع وإنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا أبرز مشروعات النقل بموانئ البحر الأحمر

- تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه.

- تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه.

- تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

- تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه.

- جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 آلاف م2 بتكلفة 2,6 مليار جنيه

- جاري انشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

مشروعات وزارة النقل لتطوير ميناء السخنة

جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.

ميناء العريش البحري:



- تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3,665 كم

- جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 1 ) بطول 250 مترا.

- جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 2 ) بطول 1000 متر.

-مخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 متر.

- تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 مترا وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 مترا.

ميناء جرجوب البحري:



- تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 مترا وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2.

- تم الانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترا.

- تم الانتهاء من إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 مترا و670 مترا.

- تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترا.

- جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترا.

ميناء برنيس البحري:

- تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ).

- تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر.

ميناء شرق بورسعيد:

- تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم وجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم.

- تم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023.

- تم الإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاوياتSCCT

ميناء أبوقير البحري

- الميناء الحالي بأطوال أرصفة 1,4 كم وعمق 12 متر.

- تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10,1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتى 22 مترا ( أقصى عمق لميناء بحري في العالم ) وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي اطوال 9400 متر.

الشركات الاستراتيجية بين وزارة النقل وشركات العالمية لتطوير الموانئ البحرية المصرية

سعت وزارة النقل إلى تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت كان أبرزها:

رصيف 100 بميناء الدخيلة:

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC.

ميناء شرق بورسعيد:

المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK.

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية:

المشغل العالمي CMA Terminal بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية والخط الملاحي الثالث عالميًا CMA CGM.

محطة حاويات بميناء السخنة:

المشغل العالمي CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالميًا CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO وموانئ دبي العالمية.

محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط:

المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالميًا HAPAG LOYID

محطة حاويات بميناء أبوقير:

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالميًا EVERGREEN

محطة سفاجا 2

مجموعة موانئ أبو ظبي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.