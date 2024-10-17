توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مصر تعقد مباحثات مع إيران اليوم على مستوى وزيري الخارجية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تعقد مباحثات مع إيران اليوم على مستوى وزيري الخارجية - أخبار كلمتك

مصر تعقد مباحثات مع إيران اليوم على مستوى وزيري الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - يعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ويتناول اللقاء وجلسة المباحثات الموسعة التي تعقبه التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة والأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجرى في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إعادة إعمار غزة

وزير الخارجية: مصر تثمن خطوة إسبانيا التاريخية بالاعتراف بدولة فلسطين

وزير الخارجية: تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق