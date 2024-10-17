مصر تعقد مباحثات مع إيران اليوم على مستوى وزيري الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - يعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ويتناول اللقاء وجلسة المباحثات الموسعة التي تعقبه التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة والأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجرى في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.