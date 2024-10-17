توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

توجيه رسالة إلى كل مواطن يمني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

الين يواصل خسائره، وتدخل محتمل للبنك المركزى اليابانى لإبطاء الانخفاض - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

بالشال والعلم، نجوم الفن يدعمون فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

عمرو دياب وأحمد حلمي ويسرا أبرز نجوم حفل أزياء إيلى صعب في السعودية| فيديو - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، فسجل سعره وفقا لآخر تحديث لمؤشر شاشات بنك مصر عند 48.63 جنيه للبيع و48.53 جنيه للشراء، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها في مختلف المجالات، بالضغط هنــــــــــا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 17 أكتوبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 48.68 جنيه 48.54 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 48.63 جنيه 48.53 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 48.64 جنيه 48.54 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.70 جنيه 48.60 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.65 جنيه 48.55 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 48.64 جنيه 48.54 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 48.64 جنيه 48.54 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.64 جنيه 48.54 جنيه
سعر الدولار في كريدي أجريكول 48.67 جنيه 48.57 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي

- 48.68 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 48.63 جنيه للبيع.

- 48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 48.70 جنيه للبيع.

- 48.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 48.65 جنيه للبيع.

- 48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

- 48.67 جنيه للبيع.

- 48.57 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
عيار 21 الآن.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

اجتماع البنك المركزي اليوم.. أبرز قرارات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024

اجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الخميس 17 أكتوبر 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق