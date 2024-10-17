قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، فسجل سعره وفقا لآخر تحديث لمؤشر شاشات بنك مصر عند 48.63 جنيه للبيع و48.53 جنيه للشراء، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 17 أكتوبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 48.68 جنيه 48.54 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 48.63 جنيه 48.53 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 48.64 جنيه 48.54 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.70 جنيه 48.60 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.65 جنيه 48.55 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 48.64 جنيه 48.54 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 48.64 جنيه 48.54 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.64 جنيه 48.54 جنيه سعر الدولار في كريدي أجريكول 48.67 جنيه 48.57 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك المركزي

- 48.68 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 48.63 جنيه للبيع.

- 48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 48.70 جنيه للبيع.

- 48.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 48.65 جنيه للبيع.

- 48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 48.64 جنيه للبيع.

- 48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

- 48.67 جنيه للبيع.

- 48.57 جنيه للشراء.