حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في كافة المدن والمحافظات بـ مصر.

حالة الطقس اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

طقس اليوم الخميس

أوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس، يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس، يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وحار في جنوب الصعيد.

طقس اليوم

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية إن الرياح الشمالية، تنشط على مسطح البحر المتوسط، وتتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ويؤدي ذلك إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

سقوط الأمطار

وحذرت الأرصاد 12 محافظة من وجود فرص لسقوط الأمطار، وناشدت بضرورة الاستعداد ورفع حالة الطورائ قائلة إن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بـ محافظات «بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة».

ويوجد سقوط أمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري «الإسماعيلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، والسويس».

درجات الحرارة اليوم الخميس

العظمى والصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 21

جنوب سيناء: العظمى 32 24

جنوب الصعيد: 34 22

شمال الصعيد: 30 19

السواحل الشمالية: 27 20