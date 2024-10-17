ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية وأجنبية وأقراص مخدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:39 صباحاً - تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من إلقاء القبض على 3 أشخاص.
بداية الواقعة، كانت عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب، اكتشف رجل الأمن المعين على أجهزة الكشف بالأشعة وجود عملات مختلفة مع شخصية تعمل بوظيفة (مالك نادي) وبحيازته: عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة تخضع لقوانين عدم استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.
واكتشف الأمين المعين علي جهاز كشف الحقائب والتفتيش راكب يعمل (تاجر) وبحيازته (مبلغ مالي - عملات أجنبية) مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.
كما عثر مع إحدى السيدات (تحمل جنسية أجنبية) وبحيازتها (عدد من الأقراص المخدرة - لاريكا، تامول، ترامادول - كمية لمخدر الحشيش).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
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