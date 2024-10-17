رئيس الوزراء: المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، وسيتم تباعا الإعلان عن الاتفاقيات بعد توقيع كل اتفاقية.

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكلية.

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلة تستهدف مساعدة هذه الدول وتحديدا دول حوض النيل.

وذكر مصطفى مدبولي، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.