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مفاجآت جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

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مفاجآت جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

مفاجآت جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - حالة الطقس اليوم الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، اليوم الخميس 17 أكتوبر، على غرب البحر المتوسط (الإسكندرية - العلمين - مطروح)، حيث ستكون سرعة الرياح من (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5 متر).

ارتفاع الأمواج

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، اليوم الخميس 17 أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

انتشار شبورة مائية

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بالإضافة إلى شمال الصعيد.

حركة الرياح

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 202

حالة البحر المتوسط

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 20
6 أكتوبر 28 20
بنها 28 21
دمنهور 27 21
وادي النطرون 29 20
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 21
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 20
دمياط 28 22
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 20
العريش 29 20
رفح 28 19
رأس سدر 33 22
نخل 29 17
كاترين 27 16
الطور 30 24
طابا 29 23
شرم الشيخ 33 25
الإسكندرية 28 20
العلمين 27 20
مطروح 28 20
السلوم 26 17
سيوة 28 18
رأس غارب 31 23
الغردقة 32 24
سفاجا 32 25
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 24
حلايب 30 23
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 29 20
بني سويف 29 20
المنيا 31 19
أسيوط 30 19
سوهاج 31 22
قنا 34 23
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
الوادي الجديد 33 20
أبو سمبل 35 24

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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