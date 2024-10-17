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السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

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السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين السيد حسن محمود رشاد، رئيسا للمخابرات العامة.

الرئيس السيسي والسيد حسن محمود رشاد واللواء عباس كامل
الرئيس السيسي والسيد حسن رشاد واللواء عباس كامل

وأدى السيد حسن محمود رشاد، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

السيد حسن محمود رشاد - رئيس المخابرات العامة
السيد حسن محمود رشاد - رئيس المخابرات العامة

من هو رئيس المخابرات الجديد؟

تخرج اللواء حسن محمود رشاد، رئيس المخابرات العامة الجديد، من الكلية الفنية العسكرية.

تدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات العامة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كرئيس للمخابرات العامة.

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قرار جمهوري بتعيين حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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