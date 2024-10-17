أمطار تضرب هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا علي السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الادارية 29 20

6 اكتوبر 28 20

بنها 28 21

دمنهور 27 21

وادى النطرون 29 20

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الاسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 20

رفح 28 19

رأس سدر 33 22

نخل 29 17

كاترين 27 16

الطور 30 24

طابا 29 23

شرم الشيخ 33 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 28 20

السلوم 26 17

سيوة 28 18

رأس غارب 31 23

الغردقة 32 24

سفاجا 32 25

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 23

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 29 20

بني سويف 29 20

المنيا 31 19

أسيوط 30 19

سوهاج 31 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 17 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 27

المدينة 39 22

الرياض 36 20

المنامة 34 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 34 27

الكويت 38 24

دمشق 29 14

بيروت 26 23

عمان 25 16

القدس 25 16

غزة 27 22

بغداد 39 22

مسقط 30 28

صنعاء 27 08

الخرطوم 41 28

طرابلس 30 22

تونس 31 22

الجزائر 24 16

الرباط 23 17

نواكشوط 37 25