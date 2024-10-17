رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة، مشيرا إلى إعلان مزيدا من التفاصيل قريبا.

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود.

وأضاف أن المطارات مرافق مملوكة للدولة، وأي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل.

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلة تستهدف مساعدة هذه الدول وتحديدا دول حوض النيل.

وذكر مصطفى مدبولي، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.