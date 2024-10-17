وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق بروسيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - زار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد سانت بطرسبرج الكبير (المسجد الأزرق) بروسيا، عقب مشاركته بفعاليات القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج بعنوان: «دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية، وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر»، والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا، والإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا، وقسم العلاقات الخارجية للكنيسة البطريركية في موسكو، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم.

وأمَّ وزير الأوقاف خلال زيارته المسجد الكبير بروسيا المصلين في صلاة الظهر، ودعا لمصر ولروسيا ولأوطاننا كلها بالأمان والازدهار.

كما وجه وزير الأوقاف بوضع مجموعة من نسخ مصحف مصر في المسجد الكبير في سانت بطرسبرج.

جدير بالذكر أن قبة مسجد سانت بطرسبرج الكبير يبلغ طولها 39 مترًا، ويبلغ طول المأذنة 49 مترًا، ويبلغ عمر المسجد 110 أعوام.