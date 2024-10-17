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وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق بروسيا (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق بروسيا (صور) - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق بروسيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - زار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد سانت بطرسبرج الكبير (المسجد الأزرق) بروسيا، عقب مشاركته بفعاليات القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج بعنوان: «دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية، وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر»، والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا، والإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا، وقسم العلاقات الخارجية للكنيسة البطريركية في موسكو، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم.

وأمَّ وزير الأوقاف خلال زيارته المسجد الكبير بروسيا المصلين في صلاة الظهر، ودعا لمصر ولروسيا ولأوطاننا كلها بالأمان والازدهار.

وزير الأوقاف يزور مسجد سانت بطرسبرج الكبير
وزير الأوقاف يزور مسجد سانت بطرسبرج الكبير

كما وجه وزير الأوقاف بوضع مجموعة من نسخ مصحف مصر في المسجد الكبير في سانت بطرسبرج.

وزير الأوقاف يزور مسجد سانت بطرسبرج الكبير
وزير الأوقاف يزور مسجد سانت بطرسبرج الكبير

جدير بالذكر أن قبة مسجد سانت بطرسبرج الكبير يبلغ طولها 39 مترًا، ويبلغ طول المأذنة 49 مترًا، ويبلغ عمر المسجد 110 أعوام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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