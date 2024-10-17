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شروط الالتحاق بوظيفة مصر للطيران للخطوط الجوية - أخبار كلمتك

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شروط الالتحاق بوظيفة مصر للطيران للخطوط الجوية - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مصر للطيران للخطوط الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:25 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة أمين خزينة القاهرة عدد (۲۳) فرد أسوان عدد (٤) أفراد (عن طريق التعاقد) بعقد عمل محدد.

المدة بالشروط الآتية:

الشروط المطلوبة: 

مؤهل متوسط تجاري فوق متوسط تجاري.

إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:

(1) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

( ۲) بالنسبة للمتقدمين لمحطة أسوان أن يكون من أبناء محافظة أسوان أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية. 

 

(۳ ) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات. تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة.

(5) يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة. ( 1) تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال

الفترة من ۲۰۲٤/۱۰/۲۲ حتى ۲۰۲/۱۰/۳۱

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي سارية - المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد " كمبيوتر".

السيرة الذاتية (CV).

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه. عدد (۲) صورة شخصية

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

 اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها؟

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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