التموين تمنح قبلة الحياة لأصحاب المخابز بسبب محاضر المخالفات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:04 صباحاً - قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير مديرية التموين، وعضوية وكيل المديرية، مدير إدارة الشئون القانونية، مدير إدارة الرقابة التموينية، مدير إدارة شؤون التموين، رئيس شعبة المخابز بالمحافظة، ممثل عن الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة.



وأكدت وزارة التموين أن الهدف من تلك اللجان، النظر في تظلمات أصحاب المخابز المحرر ضدهم محاضر طبقًا لأحكام قرارات وزارة التموين بشأن ضوابط عمل المخابز والعقوبات المقررة لهم.



ويقدم التظلم من صاحب المخبز أو المدير المسئول خلال 15 يوم من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به صورة الرقم القومي لصاحب النشاط أو المدير المسئول سارية، وصورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز، وصفحة يوم تحرير المحضر، مع تقديم الأصل للاطلاع، ودليل تاريخ علمه بالواقعة، وكذلك أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه.



وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم اللجنة تقوم بالفصل في التظلم خلال 15 يومًا.



وأوضحت وزارة التموين أن تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقًا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

التموين: عقوبات المقررة على أصحاب المخابز بسبب تلك المخالفات

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بحظر على صاحب نشاط المخبز التمويني القيام بعدد من التصرفات تؤدي إلى عقوبات مقررة لأصحاب المخابز.

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من الأفعال تؤدي إلى عقوبات تصل إلى غلق المخبز والغرامات المالية، وهي:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.. وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها )، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.

التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز )، عليه:

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمدة ثلاث أشهر.

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