معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:14 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا عن (خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها).

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة من (2014 – 2024) بإجمالي تكلفة بلغت 110 مليارات جنيه.

وقال وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

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