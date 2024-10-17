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حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة - أخبار كلمتك

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حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة - أخبار كلمتك

حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:54 صباحاً - سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع زلزال للمرة السابعة خلال 20 يوما في إثيوبيا.
 

وقال “شراقي”: وقع الزلزال السابع الساعة 11:11 م بتوقيت القاهرة أمس  16 أكتوبر 2024 بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم  شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، ويقع مركز الزلزال فى منطقة الاخدود الإثيوبى (امتداد الأخدود الإفريقي العظيم).


وأضاف أن سلسلة الزلازل الأخيرة: "بدأت يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بحوالي 8 ساعات وقع زلزالين تابع بقوة 4.5 درجة، ورابع فجر 30 سبتمبر، وخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر 2024، وسادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة".


وأشار إلى أن هذه الزلازل بتلك القوة والمسافة تأثير ضعيف على سد النهضة، ولكن قد يكون الزلزال القادم أقوى وأقرب، وحينئذ يكون الخطر كبيرا خاصة وأن سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب.


واختتم:"سد النهضة بهذا الحجم يشكل قنبلة مائية قابلة للانفجار فى أى وقت".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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