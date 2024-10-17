حدث ليلا، خبير يكشف عن تطور جديد وقع في إثيوبيا يهدد بانفجار سد النهضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:54 صباحاً - سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع زلزال للمرة السابعة خلال 20 يوما في إثيوبيا.



وقال “شراقي”: وقع الزلزال السابع الساعة 11:11 م بتوقيت القاهرة أمس 16 أكتوبر 2024 بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، ويقع مركز الزلزال فى منطقة الاخدود الإثيوبى (امتداد الأخدود الإفريقي العظيم).



وأضاف أن سلسلة الزلازل الأخيرة: "بدأت يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بحوالي 8 ساعات وقع زلزالين تابع بقوة 4.5 درجة، ورابع فجر 30 سبتمبر، وخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر 2024، وسادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة".



وأشار إلى أن هذه الزلازل بتلك القوة والمسافة تأثير ضعيف على سد النهضة، ولكن قد يكون الزلزال القادم أقوى وأقرب، وحينئذ يكون الخطر كبيرا خاصة وأن سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب.



واختتم:"سد النهضة بهذا الحجم يشكل قنبلة مائية قابلة للانفجار فى أى وقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.