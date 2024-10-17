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غدًا.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

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غدًا.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

غدًا.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا في عدد من المحافظات.. اعرفِ الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله «عز وجل»، 32 مسجدًا، غدًا الجمعة 18 أكتوبر 2024، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 293 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و62 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12374 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 584 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها غدًا الجمعة، كالآتي:

في مديرية أوقاف سوهاج

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الجديد، نجع محمود أحمد، نجوع الصوامعة، مركز طهطا

ومسجد أحمد البربري، عرب بني واصل، مركز ساقلتة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء

تم إحلال وتجديد مسجد القواسمة، مدينة الشيخ زويد.

وفي مديرية أوقاف القاهرة

تم إنشاء مسجد الشيخ سليمان، منطقة90 فدان، مدينة 15مايو الإسكان الاجتماعي

وصيانة وتطوير مسجد عمر بن عبد العزيز، مؤسسة الزكاة، المرج.

وفي مديرية أوقاف الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد أبو خليل، قرية الشيخ رزيق، مركز أبو كبير

ومسجد الرحمة، عزبة العهد، قرية السدس، مركز الإبراهيمية

ومسجد الأباظية، عزبة الأباظية، مركز أبو كبير.

وفي مديرية أوقاف البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد النصر، عزبة سليمان بلبع، قرية الكنايس، مركز كفر الدوار

ومسجد 5/6 عزية الصيادين، قرية كوم أشو، مركز كفر الدوار

ومسجد عباد الرحمن، قرية سليم، مركز دمنهور

ومسجد السلام، عزبة ماهر، مركز المحمودية

ومسجد الرحمن، عزبة الحمرة البحرية، قرية كوم النصر، مركز كفر الدوار

وصيانة وتطوير مسجد القاضي، عزبة سندرينا، مركز المحمودية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد صلاح الفار، قرية زبيدة البحرية، مركز سيدي سالم.

وفي مديرية أوقاف أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية أبو كريم، مركز ديروط.

وفي مديرية أوقاف الجيزة

تم إنشاء مسجد الضحى، قرية ترسا، مركز الحوامدية

ومسجد الصالحين، قرية الشنباب، مركز البدرشين

وصيانة وتطوير مسجد عماد الدين، قرية القصر، مركز الواحات البحرية.

وفي مديرية أوقاف دمياط

تم إحلال وتجديد مسجد الزهيرة، عزبة الزهيرة حجاجة، مدينة الروضة.

وفي مديرية أوقاف أسوان

تم إحلال وتجديد مسجد السلام، قرية خريت 1، مركز نصر النوبة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، قرية غياضة الغربية، مركز ببا

وصيانة وتطوير مسجد القناوي، عزبة البسيوني النويرة، مركز إهناسيا

ومسجد الرحمن، عزبة رمزي، مركز إهناسيا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، أبو المجد، قرية شبشير، مركز منوف،

و مسجد الرحمة، عزبة صلاح الفقي، قرية دراجيل، مركز الشهداء.

وفي مديرية أوقاف قنا

تم إحلال وتجديد مسجد الحرية، قرية هو، نجع حمادي

ومسجد الرحمن، منطقة المعهد، قرية الحاج سلام، فرشوط

و صيانة وتطوير مسجد عبد اللاه سيد جاد، الخارفة، العسيرات، فرشوط

ومسجد الرحمن، نجع عطية، المحروسة، قنا

ومسجد القواسم، قرية الحاج سلام، فرشوط.

وفي مديرية أوقاف الغربية

تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء، قرية شقرف، مركز طنطا أول.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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