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مصر للطيران تنقل 304 مصريا مقيمين بلبنان في ثاني رحلة جوية استثنائية - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تنقل 304 مصريا مقيمين بلبنان في ثاني رحلة جوية استثنائية - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل 304 مصريا مقيمين بلبنان في ثاني رحلة جوية استثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - تواصل وزارة الطيران المدني تكثيف جهودها التنسيقية مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر للطيران، حيث تم تسيير اليوم رحلة جوية تعد الثانية لإعادة المصريين العالقين بلبنان إلى أرض الوطن، يأتي ذلك في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها دوله لبنان، هذا وقد أقلعت الرحلة رقم (1711 MS) في تمام الساعة 2.30 ظهراً من مطار القاهرة الدولي محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها (22 طن) مقدمه من جانب الهلال الأحمر المصرى.

وفور وصول الطائرة إلى مطار بيروت تم تفريغ شحنة المساعدات المصرية.

وفي رحلة العودة نقلت الطائرة من مطار بيروت إلى مطار القاهرة الدولي (304 راكباً) من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها مطار القاهرة الدولي فريق من العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أنه في ضوء حرص الدولة المصرية باستمرار الجهود المشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم كافه أوجه الدعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، مشيدًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن متابعة عودة المصريين بسلام إلى أرض الوطن والتواصل مع السفارة المصرية ومكتب ومحطة الشركة الوطنية مصر للطيران ببيروت لمتابعة عودتهم في أسرع وقت ممكن.

كما أوضح الحفني بأن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة لا تتوانى في تقديم كل سُبل الدعم والتسهيلات اللازمة لنقل الشحنات والمستلزمات الإغاثية المصرية لدولة لبنان، مؤكدًا على الدور القومي والدائم لشركة مصر للطيران وحرصها على مواصلة تنظيم رحلات استثنائية أخرى لعودة المصريين الراغبين في العودة من لبنان إلى بلادهم، مضيفًا بأننا نُكثف جهودنا لتيسير مزيد من الرحلات الإضافية إذا تطلب الأمر ذلك خلال الفترة القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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