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رئيس جامعة الجلالة: توفير وسيلة نقل آمنة بشكل عاجل للطلاب (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة الجلالة: توفير وسيلة نقل آمنة بشكل عاجل للطلاب (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس جامعة الجلالة: توفير وسيلة نقل آمنة بشكل عاجل للطلاب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة: سنتحمل نفقات علاج الطلاب المصابين في حادث الأتوبيس دون التقيد بأي حد أقصى للتغطية التأمينية للطلاب، وتوفير لهم منحة حتى تمام التخرج وتوفير وسيلة نقل اَمنة بشكل عاجل للطلاب خارج المدينة الجامعية ودعم الطلاب نفسيا في مواجهة مصابنا الأليم.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه سيتم التوسع في السكن الجامعي والتوعية للطلاب حول استخدام وسائل المواصلات غير الآمنة.

 

ولفت إلى أن هناك فرق دعم صحي ونفسي مع أهالي المصابين والمتوفين في حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وتم إرسال وفد رسمي للمشاركة في تقديم واجب العزاء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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