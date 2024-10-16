موجها التحية لخلفه اللواء حسن رشاد.. مصطفى بكري يكشف أسباب تولي اللواء عباس كامل مسئولية التنسيق بين الأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - قدم الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، التهنئة والتقدير إلى اللواء حسن محمود رشاد على تعيينه رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على «إكس» «التهنئة والتقدير للسيد اللواء حسن محمود رشاد على ثقة السيد الرئيس وتعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة تقديرا لكفاءته خلفا للسيد الوزير عباس كامل. هذا الرجل الذي قدم الكثير وتفانى في أداء عمله، وهو أمر استند إليه الرئيس في اختياره لتولي مواقع في منتهى الحساسية».

واستكمل مصطفى بكري: فهو أولا عين مستشارا للسيد الرئيس، وهو ثانيا أسند إليه منصبا رفيع المستوى، يتولى من خلاله التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية، وهي مكانه تحتاج إلى خبرة محنكة وقيادة مرموقة، لديها فهم استراتيجي للتحديات التي تواجه البلاد في الداخل والخارج.

وأضاف مصطفى بكري، «وهو أيضا رجل المهام الصعبة، ولذلك اختاره الرئيس مبعوثا شخصيا لسيادته، مستندا في ذلك إلى علاقاته الإقليمية والدولية، التي حقق من خلالها نجاحات كبيرة وأنهى ملفات معقدة لصالح الوطن».

وختم مصطفى بكري تغريدته موجها التحية والتقدير للسيد الوزير عباس كامل لثقة السيد الرئيس وتحمله المزيد من عبء المسؤولية في هذه الفترة الهامة، وكل الدعاء بالتوفيق للسيد اللواء حسن رشاد المشهود له بالوطنية والنزاهة والكفاءه