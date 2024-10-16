وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء حسن محمود رشاد، على الثقة التي أولاها إياه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

كما هنأ وزير الأوقاف، اللواء عباس كامل، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء حسن محمود رشاد، رئيسا للمخابرات العامة.

وأدى اللواء حسن محمود رشاد، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

من هو رئيس المخابرات الجديد؟

تخرج اللواء حسن محمود رشاد، رئيس المخابرات العامة الجديد، من الكلية الفنية العسكرية.

تدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات العامة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كرئيس للمخابرات العامة.