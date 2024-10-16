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رئيس جامعة الجلالة يفجر مفاجأة بشأن حادث الأتوبيس(فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة الجلالة يفجر مفاجأة بشأن حادث الأتوبيس(فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس جامعة الجلالة يفجر مفاجأة بشأن حادث الأتوبيس(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة:"نعتبر أبنائنا الطلاب الذي راحوا ضحية حادث الأتوبيس شهداء علم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

عدد طلاب جامعة الجلالة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"لدينا 12 ألف طالب بجامعة الجلالة، ومتوفر لهم حاليا 4700 سرير داخل سكن الطلاب، وفي البداية كان العدد 700 سرير فقط".
 

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سكن طلاب جامعة الجلالة

ولفت:"داخل جامعة الجلال هناك 1700 طالب ساكنين، وتعاقدنا مع أحد المنتجعات الذي يبعد 3 دقائق عن الجامعة ويوفر 300 سرير لطلابنا، وباقي عدد الطلاب يعيشون في منتجعات سياحية أخرى بالعين السخنة على بعد 25 دقيقة من مقر الجامعة، واَخرين يأتون من منازلهم يوميا".
 

 

وأكد: أن طلاب حادث أتوبيس الجامعة كانوا متجهين للمنتجع السياحي من أجل المبيت، موضحًا أن الحافلات التي تنقل الطلاب من المنتجعات لا تتبع جامعة الجلالة.
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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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