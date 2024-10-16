البترول تقرر وقف التعيينات نهائيا بالوظائف الإدارية والعقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - قرر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقف التعيينات نهائيًا، سواء كانت عن طريق التعيين الدائم أو العقود، حيث أرسلت الوزارة خطابا رسميا للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة.

وقف التعيينات بوزارة البترول

وجاء نص الخطاب على النحو الآتي:

بالإشارة إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتضمن حرص وزارة البترول والثروة المعدنية بالاهتمام بالعناصر البشرية الموجودة بالقطاع من خلال الاستفادة منها عن طريق شغل التخصصات الشاغرة بالشركات بالتخصصات الزائدة عن حاجة العمل ببعض الشركات الأخرى، لتحقيق أقصى معدلات التوازن بين العملية الإنتاجية والعناصر البشرية والحاقًا للمكاتبات السابقة بشأن الضوابط الخاصة بالتعيينات وكذا كافة أنواع التعاقدات أيًا كان نوعها يرجى التكرم بالتنبيه مشددًا بالآتي:

إيقاف جميع التعيينات



وشمل القرار إيقاف جميع التعيينات والعقود بكافة أنواعها للوظائف الإدارية.

دراسة بالاحتياجات الضرورية

إعداد دراسة بالاحتياجات الضرورية طبقًا وحاجة العمل الفعلية الخاصة بكل شركة على أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول وذلك للاستعانة بالتخصصات المطلوبة من خلال شركات القطاع عن طريق الندب أو الإعارة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

البترول: تعيين العمالة الفنية سيكون في أضيق الحدود



وفيما يخص العمالة والكوادر الفنية المتخصصة ذات الاحتياج الحتمي يكون التعيين أو التعاقد في أضيق الحدود على أن يكون المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية ووفقًا للحد الأدنى من الأعداد المطلوبة لكل تخصص، وذلك في حالة عدم توافر تلك التخصصات بشركات القطاع وعلى أن يتم العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية

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