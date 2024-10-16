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وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية الملفات التنموية في مجال تطوير المطارات - أخبار كلمتك

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وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية الملفات التنموية في مجال تطوير المطارات - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية الملفات التنموية في مجال تطوير المطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من مجموعة كوبيلوزوس اليونانية، برئاسة ديميتري كوبيلوزوس رئيس المجموعة والمتخصصة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وإدارة المطارات وغيرها.

حيث تناول اللقاء، استعراض إمكانية أوجه التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية المتعلقة بمجال تطوير وتشغيل وإدارة المطارات المصرية، كما تم بحث إمكانية العمل المشترك في ضوء استعراض رؤية وزارة الطيران المدني وبرنامج عملها والخطط المستقبلية التوسعية التي ترمو إليها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية داخل قطاع الطيران المدني.

وزير الطيران المدني

وفي بداية اللقاء أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تقديره بقوة العلاقات الراسخة بين مصر واليونان، مشيرًا بأهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطيران المدني، مؤكدًا على ضرورة تعظيم مساهمة دور القطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف التنموية في منظومة المطارات المصرية، خاصة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوى العالمي، مشيداً بأهمية العمل الفعال مع جميع المؤسسات والكيانات الدولية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المباشرة، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يساهم في ترسيخ وضعية مصر كمحور ومركز إقليمي في مجال الطيران المدني بكافة قطاعاته.

وزير الطيران المدني

ومن جانبه، أعرب، رئيس مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية، عن سعادته بهذا اللقاء الهام والذي يأتي في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا على حرص واهتمام المجموعة بتعزيز مزيد من آفاق التعاون وتوسيع مجالات استثماراتها في مصر، مشيداً بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بقيادتها الحكيمة من إنجازات في البنية الأساسية في عدة مجالات، وبخاصة الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وذلك في مدة زمنية قياسية، مؤكداً تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في مجال الطيران المدني المصري، كما استعرض ديميتري الإمكانيات الواسعة التي تتميز بها المجموعة وخبرتها في إدارة 14 مطارًا إقليميًا باليونان، كما ألقى الضوء على إمكانية التعاون ودفع جهود العمل المشترك لتعظيم الاستفادة المثلى للطرفين، مشيرًا إلى المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها قطاع الطيران المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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