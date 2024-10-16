مصر للطيران تحصل على المركز الثاني عالميًا من حيث الخدمات ورئيس الشركة يكرم العاملين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - نظمت مصر للطيران ـ الناقل الوطني المصري حفلا لتكريم العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة تتويجًا للجهود التي بذلوها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة وكذلك الأداء المتميز والمشرف في العمل، وذلك بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء الشركات التابعة ورؤساء القطاعات بالشركة القابضة لمصر للطيران.

مصر للطيران تحصل على المركز الثاني عالميًا من حيث الخدمات ورئيس الشركة يكرم العاملين

وخلال حفل التكريم، أعرب يحيي زكريا عن سعادته بتواجده مع العاملين المتميزين بالشركة، كما قدم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعمل متفانٍ خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي واجهت الشركة والإصرار على النجاح والذي مكننا من تجاوزها جميعًا وتحقيق إنجازات ملموسة.



وأضاف زكريا إن هذا اليوم هو بمثابة شهادة تقدير وعرفان لجهودهم المتواصلة ومساهماتهم البارزة في رفع شأن شركتنا الوطنية مصر للطيران.

وأكد أن ما تم تحقيقه من حصول مصر للطيران في تقييم سكاي تراكس العالمي على مرتبة متقدمة سواء في ترتيب أفضل شركات الطيران او في ترتيب الشركات الأكثر تطورا لم يكن وليد اللحظة أو من قبيل الصدفة بل جاء بفضل التخطيط الجيد والعمل الجاد.

وأضاف في كلمته للعاملين،"لقد كنتم وما زلتم أنتم شركاء النجاح، وبناة لمستقبل مشرق لشركتنا ووطننا، وإن تفانيكم في العمل وإخلاصكم له هو ما جعل شركتنا تحتل مكانة عالمية في عالم الطيران، وحازت على ثقة عملائنا ومسافرينا".



وفي نهايه الحفل قام زكريا بتوجيه عميق الشكر والامتنان لكل عاملٍ مثالي أثبت بجدارة أن أبناء مصر للطيران قادرون على الدوام على تقديم نماذج فريدة ذات قدرات كبيرة وعطاء غير محدود، كما قام بتكريم العاملين المتميزين بالشركة القابضة والشركات التابعة وإلتقاط الصور التذكارية معهم.



ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران قد حصلت علي المركز الثاني عالميًا من حيث تحسين خدماتها لعام 2024 وفقًا لتصنيف سكاي تراكس العالمية، وجاء نتيجة استبيان تم علي أكثر من 350 شركة طيران عالمية بمشاركة 21 مليون راكب.

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