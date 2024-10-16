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ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية وأجنبية وأقراص مخدرة - أخبار كلمتك

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ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية وأجنبية وأقراص مخدرة - أخبار كلمتك

ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم عملات أثرية وأجنبية وأقراص مخدرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من إلقاء القبض على 3 أشخاص.

بداية الواقعة، كانت عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب، اكتشف رجل الأمن المعين على أجهزة الكشف بالأشعة وجود عملات مختلفة مع شخصية تعمل بوظيفة (مالك نادي) وبحيازته: عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة تخضع لقوانين عدم استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.

واكتشف الأمين المعين علي جهاز كشف الحقائب والتفتيش راكب يعمل (تاجر) وبحيازته (مبلغ مالي - عملات أجنبية) مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.

كما عثر مع إحدى السيدات (تحمل جنسية أجنبية) وبحيازتها (عدد من الأقراص المخدرة - لاريكا، تامول، ترامادول - كمية لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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