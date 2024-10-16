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الحكومة تكشف سيناريوهات الدولة للتعامل مع تصاعد التوتر بالمنطقة - أخبار كلمتك

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الحكومة تكشف سيناريوهات الدولة للتعامل مع تصاعد التوتر بالمنطقة - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف سيناريوهات الدولة للتعامل مع تصاعد التوتر بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:07 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الدولة لديها عدد من السيناريوهات يتم تطبيقها حال حدوث أي تطور للأحداث الجارية بالمنطقة.


سيناريوهات الدولة حال تطور الصراع بالمنطقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": السيناريوهات التي وضعتها الدولة تتضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والعمل على تجنب أي تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي، والخطط الموضوعة لتحقيق معدلات النمو.

اقتصاد الحرب 

ولفت إلي أن اقتصاد الحرب مصطلح أطلقه رئيس الوزراء بناءً على التطورات والتوترات التي تعيشها المنطقة.
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة لديها سيناريوهات لمختلف التحديات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الدولة المصرية حال حدث تهديد مباشر.


ولفت إلى أنه إذا ما تفاقمت الحرب القائمة حاليا وتم استهداف المنشاَت النووية والنفطية في المنطقة ماذا سيحدث؟ واذا تحول الأمر لرد متبادل سيكون هناك تبعات هائلة على كل شئ بما في ذلك أسعار المواد البترولية وزيادة رسوم النقل، وتأثير ذلك على حركة التجارة.
وتابع  نضع كل السيناريوهات لمواجهة كل الأوضاع مرورا لأكثر السيناريوهات التشاؤمية حال حدوث حرب إقليمية ودورنا أن نكون متحسبين لذلك واقتصاد الحرب لتأمين موارد الدولة كلها لتأمين احتياجات المواطن والحفاظ على حياته ومحاولة تقليل أي اضرار نتيجة أي تطورات متأزمة بالمنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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