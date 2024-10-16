شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد الطرح وشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يترقب العديد من الشباب والأسر موعد طرح الوحدات السكنية ضمن الإعلان الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الذي يتضمن طرح وزارة الإسكان نحو 70 ألف وحدة سكنية في مختلفة المدن الجديدة.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح حجز جديد للشباب والأسر، يتضمن 70 ألف وحدة سكنية في مختلفة أنحاء الجمهورية، مقسمين إلى 60 ألف وحدة لفئات محدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن موعد الطرح الجديد يبدأ اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ويأتي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحًا أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح من 90 متر2 إلى 110 متر2، والأسعار تختلف بين بعضها البعض وتحدد وفقًا لحجم الأسرة ودخل المتقدم الشهري.

شروط التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، شروط التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة المقرر طرحها في نوفمبر المقبل، وتأتي الشروط متمثلة في النقاط التالية:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاما.

- يشترط على المتقدم ألا يكون استفاد هو أو أفراد أسرته من قبل من الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.

- يجب أن يناسب الدخل الشهري للمتقدم الحدود التي وضعتها الوزارة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

كيفية التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وذكرت وزارة الإسكان خطوات التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــا.

- اضغط على استعلام عن وحدات سكنية، واختر المشروع السكني المناسب والمحافظة التابع لها.

- أدخل البيانات المطلوبة واضغط على إنهاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتعين على المواطنين تحضير بعض الأوراق للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لتقديمها وقت إعلان الوزارة عن الطرح الجديد، والأوراق هي:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال مرافق وشهادة دخل.

- صورة من عقد إيجار الوحدة.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت الوزارة في بيان لها عن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي شملت 8 مدن جديدة وتأتي أماكن الطرح كالتالي:

- مدينة بدر.

- 15 مايو.

- العبور الجديدة.

- حدائق العاصمة.

- مدينة العاشر من رمضان.

- أكتوبر الجديدة.

- العبور.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان الرابط الرسمي للتقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، مشيرة إلى أن التقديم يكون عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك من خلال الرابط التالي: رابـــــــــط الحجز.