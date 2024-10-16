التموين تكشف عن وقف بعض بطاقات الدعم لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إنه وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء تم تفعيل الإيقاف المؤقت لبطاقات التموين لسارقي التيار الكهربائي اعتبارا من الشهر الجاري.

مفاجأة بشأن بطاقات التموين والكهرباء بنظام الممارسة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": فوجئنا أن بعض من الذي تم إيقاف بطاقاتهم التموينية ليسوا سارقي التيار الكهربائي ولكنهم يحصلون على الكهرباء بدون عداد بشكل شرعي بعلم الدولة ووزارة الكهرباء ويدفعون مبلغ مقطوع للممارسة.

هل نظام الممارسة بالكهرباء يوقف بطاقات التموين؟

وتابع: أي مواطن يحصل على الكهرباء بنظام الممارسة لن يتم حرمانه من صرف السلع التموينية والخبز المدعم بعد التأكد من ذلك.



وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب قرارات مهمة من وزير التموين.. عودة تفعيل بطاقات المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.. التعاقد على 50 ألف طن زيت خام.. وضبط منظومة الخبز المدعم

ايقاف بطاقات التموين في هذه الحالة

وأوضح: أنه يتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت عن سارقي التيار الكهربائي لحين الفصل القضائي.



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