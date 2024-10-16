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السيرة الذاتية لرئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

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السيرة الذاتية لرئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

السيرة الذاتية لرئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

كما أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

- تخرج اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد من الكلية الفنية العسكرية.

- تدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات العامة.

- شغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.

- أدي اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية رئيسا للمخابرات العامة.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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