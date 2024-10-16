إحباط محاولة مالك أحد الأندية تهريب عملات أثرية بـ مطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:48 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على 3 مسافرين حاولوا تهريب عملات أثرية وعملات أجنبية ومواد مخدرة لدي إنهاء إجراءات سفرهم بمبني الركاب رقم 3، وتم تحرير محاضر بالواقع وتحويلهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.



ضبطيات أمن مطار القاهرة الدولي

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الرحلات الجوية اشتبهت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في مالك أحد الأندية، وبتفتيش حقائبه عثر علي عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة، وتخضع لقوانين حماية الآثار والخاص بعدم استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار.



مراحل تفتيش وانهاء اجراءات المسافرين



وأضافت المصادر أن سلطات المطار تمكنت أيضا من ضبط تاجر وبحيازته عملات أجنبية داخل حقائبه، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي الخاص لاصطحاب النقد مع المسافرين.



وأشارت المصادر إلي أن سلطات المطار تمكنت أيضا من ضبط راكبة تحمل جنسية أجنبية وبحيازتها عدد من الأقراص المخدرة "لاريكا، تامول، ترامادول"، وكمية من مخدر الحشيش

وأكدت المصادر أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المسافرين الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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