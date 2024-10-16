وزير الطيران يلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:48 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة سو باريت مدير اٍدارة البنية التحتية لإعادة الأعمار وعدد من مسئولي البنك بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني.

وزير الطيران يلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقد شهد اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي في مجال الاستثمارات داخل قطاع الطيران المدني، حيث تم مناقشة رؤية البنك في دفع جهود التنمية وتمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص خلال الفترة المُقبلة.

كما تم استعراض العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال دعم المشروعات الخضراء، وكذلك الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة والابتكارات الحديثة للوقود الصديق للبيئة.

وقد أبدى البنك اهتمامًا خاصًا بمشروعات الوقود المستدامة والتي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بوفد البنك الأوروبي، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء المثمر الذي جاء في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص على كافة الأصعدة في مجال الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.

وأكد حرص وزارة الطيران المدني على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية بمنظومة الطيران المدني، حيث يأتي في أولوياتها التعاون في مجال تطوير البنية التحتية بالمطارات المصرية، وكذلك الاهتمام برفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من المصالح المشتركة.

هذا وتم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطيران المدني، بما يتماشي مع توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني.

وفى نفس السياق أعربت سو باريت عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، خاصة في ظل هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم الجهود التنموية الرامية لتعزيز مجال البنية التحتية في قطاع الطيران المدني المصرى ومجالات الطاقة النظيفة، كونه من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

كما استعرضت رؤية البنك لدعم التمويلات المُيسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص، مضيفه بأننا نرحب بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المشترك وزيادة الاستثمارات بفعالية أكبر في المشروعات الجاري تنفيذها بمنظومة المطارات المصرية.

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