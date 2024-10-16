لغز "كسر القرش"، أين تذهب ملايين محطات كارجاس؟! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - مبالغ مالية كبيرة بشركة كارجاس يتم تحصيلها يوميا بدون أي سند قانوني، ولا يتم دخولها خزينة الشركة، حيث يتم تحصيلها من عمال التفويل، عبر محاسبة عامل التفويل بمبلغ 5 قروش زيادة علي كل متر غاز.

وهذه الزيادة تصل إلي 75 ألف جنيه يوميا من محطات الشركة المنتشرة في محافظات الجمهورية، بما يوازي مبلغ 2 مليون وربع شهريا يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

تحصيل 5 قروش زيادة عن كل متر غاز من عمال التفويل



محمد عماد أحد العاملين بشركة كارجاس كشف عن وقائع غريبة في محطات الشركة التي تعمل على تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، والتي تزيد على 315 محطة موزعة علي محافظات الجمهورية

وأوضح عماد أن هناك ما يسمي "بكسر القرش"، وهو مبلغ تأخذه الشركة من عمال التفويل وقدره خمسة قروش عن كل متر يباع في المحطات، وتحدد الشركة سعر متر الغاز بمبلغ وقدره 6,50 إلا أنها تحاسب في نهاية الوردية العامل علي سعر المتر 6,55 قرشا بزيادة 5 قروش عن كل متر، وذلك في جميع محطات الجمهورية.

وتقدر تلك المبالغ بـ2مليون و250 ألف جنيه تقريبا في الشهر، بالإضافة إلى القروش القليلة التي تتبقى من الحساب، وذلك وفقا لتقديرات المبيعات المعلنة من الشركة، وذلك حسابيا بعدد الأمتار التي تبيعها محطات الشركة في المحافظات



وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى العمالة المؤقتة ولا خزانة وزارة البترول، وإنما تصرف كمكافآت لكبار قيادات الشركة

كما أوضح أيمن عيسى عامل تفويل بالشركة بمحطات التموين "عمالة مؤقتة"، مؤكدًا أن الشركة لا تقوم بتثبيت العمالة المؤقتة بسبب “عدم وجود موارد كافية بها أو لأنهم يعملون مع مقاول توريد”

وأشار عيسي إلى أن العمال يعتمدون في مصدر رزقهم الأساسي على إكراميات الزبائن، مفيدًا أن غالبية الزبائن تتكون من سائقي التاكسي، الذين قاموا بتحويل سياراتهم للاعتماد على الغاز الطبيعي.

مبيعات الشركة مليون ونص المليون متر من الغاز الطبيعي في اليوم



وفي تصريحات سابقة لرئيس شركة كارجاس أكد أن الشركة حققت أعلى مبيعات يومية في تاريخها من غاز تموين السيارات ، حيث تخطت المبيعات حاجز المليون ونصف المليون متر مكعب في اليوم الواحد.

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