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تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

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تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين السيد حسن محمود رشاد، رئيسا للمخابرات العامة.

وأدى السيد حسن محمود رشاد، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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