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السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

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السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

السيرة الذاتية لـ اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين السيد حسن محمود رشاد، رئيسا للمخابرات العامة.

الرئيس السيسي والسيد حسن محمود رشاد واللواء عباس كامل
الرئيس السيسي والسيد حسن رشاد واللواء عباس كامل

وأدى السيد حسن محمود رشاد، مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

السيد حسن محمود رشاد - رئيس المخابرات العامة
السيد حسن محمود رشاد - رئيس المخابرات العامة

من هو رئيس المخابرات الجديد؟

تخرج اللواء حسن محمود رشاد، رئيس المخابرات العامة الجديد، من الكلية الفنية العسكرية.

تدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات العامة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كرئيس للمخابرات العامة.

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قرار جمهوري بتعيين حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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