مدبولي: الحكومة تعمل علي تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة، وإعلان التفاصيل قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة وإنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود.



وأوضح د. مصطفي مدبولي أن اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تستهدف تكوين شراكة لتعظيم الاستفادة المتبادلة في العديد من المجالات.



وأشار الدكتور مصطفي مدبولي الي أن زيادة معدلات الاستثمارات المباشرة في مصر يعكس الثقة في استقرار سعر الصرف.



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