السيسي يشهد أداء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 05:48 م 10/16/2024 5:48:16 PM

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

