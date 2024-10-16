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مدبولي يكشف مفاجأة بشأن التضخم خلال 2025 - أخبار كلمتك

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مدبولي يكشف مفاجأة بشأن التضخم خلال 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن التضخم خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن توقعات معدلات التضخم الفترة المقبلة، لافتًا الي توقعات مؤسسة جولدمان ساكس.


وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم لأقل من 10% بحلول عام 2025، وذلك وفقا لرؤية الحكومة.


وأشار الي أن التقديرات الحكومية تؤكد تجاوز مصر لعدد 18 مليون سائح هذا العام، ولكن الأزمة بالمنطقة أثرت على عدم تحقيق الرقم، والخطة الخاصة بنا مضاعفة أعداد السائحين من خلال خطة تحسين إدارة وتشغيل المطارات.


وتابع: قطاع السياحة يشهد طفرة كبيرة، وسنحقق به أرقاما مالية كبيرة ، وخلال السنوات المقبلة سنضاعف أعداد السائحين من خلال خطة تحسين وتشغيل المطارات، وزيادة الغرف السياحية وتنظيم النقل بمختلف قطاعاته، والتوسع في المقاصد السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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