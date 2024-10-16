رئيس الوزراء يكشف المتسبب في حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن حادث أتوبيس جامعة الجلالة أدمى قلوبنا جميعا ، وبرغم حجم التطوير الكبير الذي تم في الطرق إلا أنه ما زالت هناك حوادث، وإن قلت وتيرتها عن الفترة الماضية، ولكن هناك مساحة أكبر للرقابة أكثر على السائقين لضمان وجود تفتيش دوري ومستمر على سائقي الحافلات.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: إنه سيكون هناك دوريات أكثر على سائقي الحافلات لضمان عدم تكرار حادثة أتوبيس جامعة الجلالة.

وأكد: حادث أتوبيس الجلالة نتج بسبب خطأ بشري من سائق الحافلة، وسنتحرك للتقليل من مثل هذه الحوادث.



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