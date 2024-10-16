السيسي يعيين عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 05:52 م 10/16/2024 5:52:22 PM
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.
وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر. وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.
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