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رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة، مشيرا إلى إعلان مزيدا من التفاصيل قريبا.

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود.

وأضاف أن المطارات مرافق مملوكة للدولة، وأي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل.

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلة تستهدف مساعدة هذه الدول وتحديدا دول حوض النيل.

وذكر مصطفى مدبولي، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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