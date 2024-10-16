رئيس الوزراء يعزى أسر ضحايا حادث جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:47 مساءً - تقدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر «شهداء العلم» طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث مفجع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، وسيتم تباعا الإعلان عن الاتفاقيات بعد توقيع كل اتفاقية.

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكلية.