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مدبولي يكشف عن رقم ضخم في تحويلات المصريين بالخارج الشهر الماضي - أخبار كلمتك

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مدبولي يكشف عن رقم ضخم في تحويلات المصريين بالخارج الشهر الماضي - أخبار كلمتك

مدبولي يكشف عن رقم ضخم في تحويلات المصريين بالخارج الشهر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت الشهر الماضي رقما أكثر من ممتاز، ويعد من أكبر الأشهر التي سجلت تحويلات بالبنوك، وصلت الي 3 مليارات دولار.


ولفت: ندعو الله استقرار الأمور وطالما السياسة النقدية تسير بهذا السياق فإن ذلك  يؤدي الي استقرار سعر الصرف.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك تواصلا كاملا مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.


ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

ولفت إلي أن المطارات مرافق مملوكة للدولة وأي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل.


وأكد: أن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود مثل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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