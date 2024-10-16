مدبولي: نتواصل مع صندوق الاستثمارات السعودي لمناقشة فرص الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية تعمل مع الجانب السعودي علي تعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.



وأضاف رئيس الوزراء إن هناك تواصلا مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.

حقيقة بيع المطارات المصرية

وأضاف رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك بيع للمطارات المصرية مشيرا إلي أن طرحها للقطاع الخاص سيكون للإدارة والتشغيل والتطوير فقط.



وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات والبنوك فإن الحكومة تتخلي عن بعض الحصص للقطاع الخاص في هذا القطاع.

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