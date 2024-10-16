مدبولي: اجتماع مع صندوق النقد الأسبوع المقبل وتحرك جديد بشأن الاستيراد قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن الأسبوع المقبل يشهد زيارة المجموعة الاقتصادية للخارج للاجتماع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلي أن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة ويتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن قريبا.



وأشار إلي أن زيادة معدلات الاستثمار المباشرة في مصر تعكس الثقة في استقرار سعر الصرف



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