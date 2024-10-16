مدبولي: مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإعلان ما تم تنفيذه قي قطاع البترول والكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، بحضور وزير البترول كريم بدوي، لإعلان ما تم تنفيذه في قطاع البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

مدبولي يكشف لأول مرة سر تصريحه بشأن تفعيل «اقتصاد الحرب»

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سر تصريحه المهم والذي اثار الكثير من التساؤلات والجدل بشأن تنفيذ “اقتصاد الحرب” في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “إقتصاد الحرب لا يعني دخولنا في حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفقا للتداعيات والأحداث الاقليمية والعالمية الشائكة”، مشددا على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين الوطن والحفاظ على مقدراته وصون والحفاظ على أراضيه.

ولفت إلي أن هناك عدة سيناريوهات سيتم وضعها حال استمرت تطورات وتأزم الأوضاع في المنطقة.

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