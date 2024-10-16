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مدبولي: مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإعلان ما تم تنفيذه قي قطاع البترول والكهرباء - أخبار كلمتك

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مدبولي: مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإعلان ما تم تنفيذه قي قطاع البترول والكهرباء - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإعلان ما تم تنفيذه قي قطاع البترول والكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، بحضور وزير البترول كريم بدوي، لإعلان ما تم تنفيذه في قطاع البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

مدبولي يكشف لأول مرة سر تصريحه بشأن تفعيل «اقتصاد الحرب»

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،  سر تصريحه المهم والذي اثار الكثير من التساؤلات والجدل بشأن تنفيذ “اقتصاد الحرب” في ظل الظروف الراهنة بالمنطقة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “إقتصاد الحرب لا يعني دخولنا في حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفقا للتداعيات والأحداث الاقليمية والعالمية الشائكة”، مشددا على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين الوطن والحفاظ على مقدراته وصون والحفاظ على أراضيه.

ولفت إلي أن هناك عدة سيناريوهات سيتم وضعها حال استمرت تطورات وتأزم الأوضاع في المنطقة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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