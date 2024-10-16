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تجربة إخلاء بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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تجربة إخلاء بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تجربة إخلاء بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - أجرت المدينة الجامعية طالبات بجامعة عين شمس. تجربة إخلاء ناجحة لمباني المدينة  بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

تجربة إخلاء بالمدينة الجامعية طالبات بجامعة عين شمس

 وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشراف قطاع التعليم والطلاب وتواجدت سيارة إسعاف بوضع الاستعداد التام تحسبا لحدوث اصابات

استغرقت عملية الإخلاء حوالي ثلاث دقائق، حيث قام فريق الإخلاء بالتأكد من عدم وجود أي معوقات بالممرات الخاصة بالهروب وسلالم الطوارئ، ثم تم إطلاق صفارات الإنذار استعداد لإخلاء المباني كليًا، ودخل فريق الإخلاء لتوجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ والتنبيه عليهم بعدم التدافع، وإرشادهم إلى الأماكن الآمنة (نقاط التجمع) التي تم تحديدها مسبقًا، والتأكد من خلو المباني بالكامل.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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