رئيس الوزراء: مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلية تستهدف مساعدة دول القارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلية تستهدف مساعدة هذه الدول، وبالأخص دول حوض النيل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.