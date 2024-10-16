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رئيس الوزراء: المطارات مرافق مملوكة للدولة.. وما نفعله هو تطويرها وليس بيعها - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: المطارات مرافق مملوكة للدولة.. وما نفعله هو تطويرها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: المطارات مرافق مملوكة للدولة.. وما نفعله هو تطويرها وليس بيعها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المطارات مرافق مملوكة للدولة، وأي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل، قائلًا: «ليس هناك بيع للمطارات، لأنها مرافق عامة للدولة، وأي مشروع يحدث فيها هو تطوير وإدارة وتشغيل فقط وليس بيعا».

وأوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن مصر حاضرة بقوة في قارة أفريقيا من خلال آلة تستهدف مساعدة هذه الدول وتحديدا دول حوض النيل.

وأضاف مصطفى مدبولي، أننا نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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