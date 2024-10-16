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المشاط: السياحة والاتصالات والتشييد حققت نموا إيجابيا في العام المالي الماضي - أخبار كلمتك

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المشاط: السياحة والاتصالات والتشييد حققت نموا إيجابيا في العام المالي الماضي - أخبار كلمتك

المشاط: السياحة والاتصالات والتشييد حققت نموا إيجابيا في العام المالي الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابي في العام المالي الماضي، مشيرة إلى زيادة الاهتمام من قبل الشركات الكبيرة على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 2.4% خلال الربع الأخير من 2023- 2024، لافتة إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بقناة السويس.

وأضافت أن الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/2023.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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